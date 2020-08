No entanto, um acidente a 15 minutos do final, sofrido pelo brasileiro Felipe Massa (Rokit Venturi) obrigou a um período de bandeiras amarelas.

No reatamento, Félix da Costa destacou-se novamente, enquanto o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), segundo classificado da geral, sofreu um toque de um adversário e caiu para o 15.º posto.

O português apanharia ainda um susto ao terminar já com as baterias do seu DS a zero, mas com 5,5 segundos de vantagem para o alemão Andre Lotterer (Porsche), que foi segundo. O britânico Sam Bird (Virgin) foi terceiro, a 6,5 segundos do português.

“Uma está feita, faltam cinco. Estou muito, muito contente. Obrigado pelo apoio do público com o ‘fanboost’. Faltam cinco corridas nos próximos oito dias. Tenho um objetivo na cabeça e vou tentar dar o meu melhor”, concluiu o português, que dedicou a vitória ao compatriota Hélder Moreira, um operário falecido num trágico acidente durante a montagem do circuito para estas últimas seis corridas.

Com estes resultados, Félix da Costa tem, agora, 97 pontos, contra 56 de Mitch Evans e 48 do britânico Alexander Sims (BMW).

“Toda a gente acha que tenho de ganhar o título, mas lido bem com a pressão e sim, quero vencer”, frisou António Félix da Costa.

A próxima corrida, a sétima deste campeonato, disputa-se esta quinta-feira, às 18:00 horas, no mesmo traçado.