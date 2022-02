Bagnaia, que ingressou em 2019 na categoria ‘rainha’ e foi promovido em 2021 à equipa principal da Ducati, assumiu-se como um dos protagonistas do campeonato, com quatro vitórias nas últimas seis corridas — entre as quais no Grande Prémio do Algarve -, tendo sido apenas superado pelo novo campeão do mundo, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

O piloto italiano, de 25 anos, conquistou em 2018 o título mundial de Moto2, a classe intermédia, num ano em que teve como grande rival o português Miguel Oliveira, que terminou o campeonato no segundo lugar e, atualmente, também integra o pelotão de MotoGP, ao serviço da KTM.

O Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022 inicia-se em 06 de março, no Qatar, e termina em 06 de novembro, em Valência (Espanha), depois de passar pelo Autódromo Internacional do Algarve, para a realização do Grande Prémio de Portugal, em 24 de abril.