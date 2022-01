“Esta semana foi limpa e deu já para trabalhar outro tipo de situações que sentimos falta nas outras unidades de treino. Podemos esperar um Belenenses SAD à imagem do que apresentou com o Famalicão e o FC Porto a espaços, querendo prolongar isso no tempo”, disse Franclim Carvalho, em videoconferência de imprensa de antevisão.

Lanterna-vermelha do campeonato, com 11 pontos somados, o Belenenses SAD terá pela frente um Marítimo numa boa fase, desde que o treinador Vasco Seabra assumiu o comando técnico dos insulares, levando já três vitórias consecutivas no campeonato.

“Estamos preparados para as dificuldades que o Marítimo pode apresentar e para ferir o Marítimo. Vamos ter um jogo muito difícil, é sempre complicado jogar na Madeira”, referiu o treinador, realçando as “dinâmicas muito interessantes” e o “comportamento excelente” do adversário nas últimas partidas, nas quais foi “uma equipa dominante”.

Nesta última semana, Franclim Carvalho explicou que procuraram “dar um ‘upgrade’ às ideias e momentos específicos que surgem no jogo”, num trabalho “mais macro”.

“Temos um objetivo claro, sabendo que vamos ter muitas dificuldades nesta partida. Vamos estar preparados para elas e vamos ver se, no fim dos 90 minutos, trazemos os três pontos que precisamos”, frisou o técnico, que substituiu Filipe Cândido no cargo.

Em relação ao mercado de janeiro, o ex-adjunto de Petit garantiu que o maior reforço para este jogo se chama Carraça, de volta às opções depois de estar impedido de alinhar frente ao FC Porto, por estar emprestado pelos ‘dragões’, com o foco também na recuperação dos lesionados já de longa data Rafael Camacho e Chico Teixeira.

Os ‘azuis’ contam igualmente com três ‘baixas’ por castigo — Diogo Calila, Sithole e Abel Camará -, para o duelo com os maritimistas, nonos, com 23 pontos, em jogo da 19.ª ronda da I Liga de futebol agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.