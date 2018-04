O português Frederico Morais foi hoje relegado para a repescagem do Margaret River Pro, da terceira etapa do circuito mundial de surf, pelo norte-americano Kolohe Andino e pelo havaiano Ezekiel Lau.

No 11.º ‘heat’ da primeira ronda, Frederico Morais, 11.º do ‘ranking’ mundial, somou uns insuficientes 5,93 pontos (4,83 e 1,1) perante os 8,2 (5,17 e 3,03) de Andino, 22.º da hierarquia, que avançou diretamente para a terceira eliminatória, e os 6,54 (3,77 e 277) do havaiano Ezekiel Lau.

‘Kikas’, que este ano chegou aos ‘quartos’ em Bells Beach e ao 13.º lugar na Gold Coast, vai disputar a qualificação para a terceira ronda frente ao sul-africano Michael February, que substituiu no circuito o entretanto retirado Mick Fanning e ocupa o 26.º lugar no circuito.

O período de espera do Margaret River Pro prolonga-se até 22 de abril.