“Não gosto de falar dos meus objetivos ou de os definir, espero que seja melhor do que em 2017, porque esperamos sempre evoluir e melhorar os resultados. Acima de tudo, quero manter o meu desempenho, as notas que tenho feito e continuar com o bom surf”, afirmou ‘Kikas’, em entrevista à agência Lusa.

Depois de ter sido 14.º no ano de estreia no circuito, com a presença na final no campeonato sul-africano em Jeffreys Bay, o surfista natural de Cascais aposta na permanência entre a elite e na conquista de um primeiro triunfo de um português.

“É complicado, porque acho uma vitória no circuito mundial consegue consolidar um lugar entre a elite. Diria que são dois objetivos que quero conseguir. No ano passado estive muito perto de ganhar uma etapa, por isso, este ano, sem dúvida, vou lutar por isso e por me manter no circuito”, referiu ‘Kikas’, segundo melhor ‘rookie’ de 2017, atrás do australiano Connor O’Leary (13.º).

O circuito mundial começa com a disputa do Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, cujo período de espera arranca no domingo e se prolonga até dia 22, para o qual ‘Kikas’ cumpriu um programa de treinos semelhante ao de anos anteriores: “Continuámos com o mesmo método, porque tem resultado e espero que assim continue”.

“Tenho treinado muito, fiz os WQS [provas do circuito de qualificação] como treino aqui na Austrália, mas estou com muita vontade que a competição comece. Tenho os meus objetivos definidos com o meu treinador, mas não são muito concretos. Sei que há essa curiosidade, para que assuma expectativas concretas, mas não o vou fazer. Quero ser dos melhores e vou dar o meu melhor. Estou preparado para isso”, frisou.