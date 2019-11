Na mais quente ‘Noite Verde’ dos últimos anos, organizada em Leiria para entregar os troféus ‘Rugidos do Leão’, Frederico Varandas apontou o dedo aos críticos.

“Fomos os primeiros a acabar com uma guarda pretoriana paga para fazer o trabalho sujo de uma direção”, disse, lamentando a existência no Sporting de uma “minoria ruidosa que não aceita viver com as regras da democracia”.

Em conflito com as claques do clube, uma “minoria ruidosa perdeu muitas regalias”, Varandas admitiu estar “a mexer com interesses instalados de muita gente”.

“Sei que fomos os primeiros em muitos anos a ter coragem de acabar com um negócio que nada tem a ver com o apoio genuíno como era no passado”, sublinhou.

Apupado por uma dúzia de presentes na sala no início do discurso, o presidente do Sporting foi subindo de tom à medida que os contestatários foram abandonando a sala do restaurante da Ortigosa, no concelho de Leiria, onde decorreu a ‘Noite Verde’.

E disse saber como acabar com a contestação que se vive entre direção e claques.

“Era muito fácil para nós reduzir esse ruído: cedíamos e pagávamos a quem faz barulho e exige dinheiro para apoiar. Mas há momentos em que não podemos vacilar, em que temos de estar do lado certo da história, por mais que isso nos custe, por mais que isso nos doa, por mais que isso implique risco, desgaste e confronto”, frisou.