O candidato à presidência do Sporting Frederico Varandas disse hoje que nenhuma candidatura terá hipótese frente à sua, mostrando-se também indiferente à intenção de José Maria Riccardi ir a eleições no dia 8 de setembro.

No dia em que formalizou a candidatura junto do presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, no Estádio José Alvalade, o antigo diretor clínico dos ‘leões’ lembrou que foi o primeiro a assumir a vontade de suceder a Bruno de Carvalho, enaltecendo as três principais medidas que deseja implementar casa seja candidato.

“Fui o primeiro a dar cara, o único antes da assembleia de destituição, os primeiros a apresentar a equipa e a apresentar formalmente e candidatura. Sempre estivemos um passo à frente e é assim que vamos chegar ao fim, um passo à frente. A minha equipa não da hipótese a nenhuma outra, nenhuma”, começou por dizer à comunicação social, antes de entregar a candidatura.

Frederico Varandas caracteriza a sua equipa como “sólida e que não se vai servir” do Sporting, reiterando que “não olha para mais ninguém”.

“A minha equipa fala por nós. Quer um Sporting com a maioria do capital da SAD, que continue a vencer nas modalidades e passe a vencer no futebol. É por isso que venho e estamos aqui. Sei que tenho a competência para o conseguir”, vincou.

Quanto à nona candidatura anunciada por José Maria Ricciardi no domingo, Frederico Varandas não quis dar grande relevância, mas acabou por justificar face aos rumores que surgiram e que davam conta da integração do antigo banqueiro na sua equipa.

“[Reação] é igual à dos outros. Há uma minoria que gostaria que dissesse que o Sporting vai perder a maioria do capital da SAD e uma minoria que diz que vou desinvestir nas modalidades. Outros disseram que Riccardi estava por detrás da minha candidatura e afinal não está, mas está, porque está contra mim”, esclareceu.

Nove associados do clube já manifestaram intenção de concorrer ao ato eleitoral, agendado para 08 de setembro, mas até à data apenas Frederico Varandas, antigo diretor clínico, formalizou a candidatura, cujo prazo de entrega de listas termina em 08 de agosto.

Desde que o presidente da Assembleia Geral convocou eleições, apresentaram-se como candidatos, além de Frederico Varandas, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal.

Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, presidente e vice-presidente eleitos em março de 2017, foram suspensos preventivamente de toda a atividade no clube por uma Comissão de Fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral.