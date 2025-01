Depois de já ter realizado um primeiro estágio no Algarve, a seleção portuguesa concentra-se em 11 de fevereiro e segue no dia seguinte para El Salvador, onde defrontará a Venezuela em 14, Ucrânia em 15 e El Salvador em 16.

Portugal, campeão mundial em 2001, e 2015 e 2019, já sob a égide da FIFA, prepara a participação no Mundial2025, em que irá figurar no pote do sorteio para a competição agendada para as Seicheles, entre 01 e 11 de maio.

Lista de 12 convocados:

Guarda-redes: Pedro Mano (AD Buarcos 2017) e Rúben Regufe (Leixões)

Fixos: Bernardo Lopes (ACD Sótão) e Rui Coimbra (ACD Sótão).

Alas: André Lourenço (AD Buarcos 2017), Bê Martins (AD Buarcos 2017), Jordan Santos (ACD Sótão), Rodrigo Pinhal (GD Alfarim) e Rúben Brilhante (ACD Sótão).

Pivôs: Filipe Santos (sem clube), Léo Martins (AD Buarcos 2017) e Miguel Pintado (AD Buarcos 2017).