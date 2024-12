Dias, do Manchester City, viu ser coroado um ano em que conquistou a Liga inglesa, estando no ‘onze’ pelo segundo ano consecutivo, após em 2023 ter a companhia do colega de equipa Bernardo Silva, este ano ausente.

O português está ao lado do guarda-redes argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), dos defesas do Real Madrid Dani Carvajal e Antonio Rüdiger, do francês Saliba (Arsenal), dos médios dos ‘merengues’ Toni Kroos e Jude Bellingham, escudados por Rodri, outro jogador do Manchester City, com Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) e Vinícius Jr (Real Madrid) na frente de um ‘onze’ dominado pelos campeões europeus.

“Obrigado ao painel e a todos os que votaram em mim para o melhor 11. É uma honra”, declarou o defesa luso de 27 anos, numa mensagem vídeo enviada para o efeito.