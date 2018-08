A equipa de futsal do Sporting regressou hoje aos treinos tendo em vista a preparação da época 2018/2019, em que os principais objetivos são a conquista do tetracampeonato e da Liga dos Campeões.

Nuno Dias, treinador dos ‘leões’, afirmou que “é natural” a ambição de querer conquistar mais um título de campeão e assegurou que toda a equipa vai esforçar-se “para conseguir troféus e conquistar algo inédito para o clube”: o tetracampeonato.

Quanto à Liga dos Campeões, competição que o emblema de Alvalade nunca venceu, Nuno Dias realçou que são muitos os detalhes que podem condicionar o sucesso na prova europeia, nomeadamente o fator casa, e destacou a dificuldade que espera os ‘leões’ na fase de grupos.

“Não fomos felizes no sorteio. Temos no nosso grupo o Kairat Almaty, que já foi campeão europeu duas vezes, mas, infelizmente, foi essa equipa que nos tocou em sorte”, lamentou o técnico, que rejeitou ainda a ideia de que após as conquistas dos últimos anos o plantel possa relaxar.

“Queremos ganhar sempre, queremos ganhar os jogos todos”, declarou, acrescentando que os cinco reforços que chegaram a Alvalade tornam o plantel “mais competitivo e rejuvenescido”.

Quanto aos adversários nas competições internas, Nuno Dias admitiu que o Benfica é o principal opositor na luta pelo campeonato nacional, “depois de se reforçar com muita qualidade”, mas elogiou também o potencial dos plantéis do Sporting de Braga, Leões de Porto Salvo, Modicus e Fundão.

João Matos, capitão ‘leonino’, está recuperado da lesão que o afastou da fase decisiva da última época, tendo falhado o ‘play-off’ do campeonato frente ao Benfica, e afirmou que “quer fazer história” com o tetracampeonato para o Sporting. Ainda assim, o fixo advertiu que “vai ser um ano complicado” e que a estratégia para ter sucesso passa por “pensar etapa a etapa”.

Guitta, guarda-redes brasileiro que é um dos reforços do conjunto de Alvalade para esta época, mostrou-se satisfeito pelo novo desafio na carreira e revelou que a adaptação a Portugal está a correr bem.

Léo, fixo que quando saiu do Sporting há duas épocas disse que seria um sonho regressar, sublinhou que “esse sonho está cumprido” e que agora o seu único pensamento é “conquistar títulos e colocar o Sporting num patamar ainda maior”, tendo ainda confessado que ganhar a Liga dos Campeões seria “a cereja no topo do bolo”.

Os ‘leões’ vão agora ter um período de estágio em Ansião, Leiria, e disputam o primeiro jogo oficial em 08 de setembro, frente ao Fabril, na Supertaça, o primeiro troféu oficial da época.