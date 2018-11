“A equipa croata chega como campeã, com um registo invicto no seu campeonato e, apesar de este ser um mini-torneio, amanhã (quinta-feira) será a nossa final. Tudo pode acontecer. Não há segundas oportunidades para retificar uma má abordagem. Depois, pensaremos no que se seguirá”, referiu.

Já o treinador do Benfica, Joel Rocha, antecipou “seis jogos de excelência” e, tal como o técnico rival, só pensa na partida de estreia, diante do Nova Vrijeme, uma formação “muito agressiva e com intensidade defensiva”, e que vai obrigar os ‘encarnados’ a “trabalhar muito”.

Numa competição disputada em “moldes diferentes” dos anteriores e à qual “só chegam as 16 melhores equipas”, Nuno Dias admitiu que ser anfitrião do grupo poderá ser uma vantagem para os ‘verde e brancos’, mas que será “importante tirar proveito dessa vantagem”.

Na antevisão conjunta dos treinadores de Sporting, Benfica, FC Sibiryak, da Rússia, e Nova Vrijeme Makarsk, da Croácia, Nuno Dias elogiou os três adversários: “Além do Benfica, temos pela frente duas equipas muito fortes e temos de estar preparados para eles. O nosso foco está no Sibiryak. Nem vale a pena pensar no que virá a seguir.”

Por seu lado, o técnico do FC Sibiryak, Sergei Ivanov, admitiu que as duas equipas portuguesas são favoritas a conquistar o primeiro lugar do grupo, embora tenha garantido que o conjunto russo veio a Lisboa para lutar pela qualificação para a ‘final four’.

“Estou ansioso por jogar neste pavilhão. Não viemos a este torneio apenas para passear. Vamos dar o nosso melhor. Benfica e Sporting são favoritos, mas vamos dar o melhor para deixá-los nervosos quando jogarem connosco”, transmitiu Ivanov.

A mesma mensagem foi passada por Teo Strunje, treinador do Novo Vrijeme Makarska, que deixou bem vincado que o campeão croata não tem “medo de ninguém” e vai querer dar sequência ao bom momento que atravessa.

“Benfica e Sporting são as equipas favoritas, sem desprimor para o Sibiryak. Frente ao Benfica tentaremos um resultado positivo. Temos as nossas qualidades. O Benfica tem 10/12 jogadores fantásticos, é uma equipa fantástica, mas nós não temos nada a perder, não temos pressão. Estamos numa boa posição e em boa forma”, afirmou.

Os jogos do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal disputam-se na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Na primeira jornada, na quinta-feira, o Benfica defronta o Novo Vrijeme Makarska, às 14:00, enquanto o Sporting joga diante do FC Sibiryak, às 20:30. No dia seguinte, Benfica e FC Sibyriak têm encontro marcado para as 14:00, antes de Sporting e Novo Vrijeme Makarska se defrontarem, às 20:30.

No domingo, a terceira e última jornada começa com o FC Sibiryak-Novo Vrijeme Makarska (16:00), seguindo-se o dérbi lisboeta Sporting-Benfica (19:00).

O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos da Ronda de Elite apura-se para a ‘final four’ da Liga dos Campeões de futsal.