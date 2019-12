A Colômbia é anfitriã do grupo norte e o sorteio realizado na terça-feira em Cartagena ditou que terá como adversários Equador, Venezuela, Peru, Brasil, campeão em título, e o ‘convidado’ Qatar, que repete a presença deste ano.

“O objetivo é ganhar cada jogo e estarmos no ‘sprint’ final, que é jogar uma final e tentar ganhar uma taça que a Colômbia não ganha há muitos anos [em 2001 teve a única conquista da competição]. Todos têm que saber que ganhar a Copa América é tornar possível o impossível”, disse Carlos Queiroz.

No grupo sul, organizado pela Argentina, o segundo país com mais títulos na competição, com 14, menos um do que o Uruguai, figuram estes dois países, bem como Chile, Bolívia, Paraguai e a também ‘convidada’ Austrália.

Após o sorteio em Cartagena, Carlos Queiroz acrescentou que os colombianos se vão primeiro concentrar na preparação e na estreia, que acontecerá em Bogotá, em 13 de junho, frente ao Equador.