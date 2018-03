O extremo Gelson Martins já treinou hoje integrado com a seleção portuguesa de futebol, depois de na quarta-feira ter apenas feito corrida nos primeiros minutos de treino abertos à imprensa.

O futebolista do Sporting subiu hoje ao relvado principal na Cidade do Futebol, em Oeiras, e integrou de imediato os exercícios com bola, com o selecionador Fernando Santos a dividir o grupo em dois.

Portugal prepara os jogos particulares, de preparação para o Mundial2018, com o Egito, na sexta-feira em Zurique (19:45 de Lisboa), e na segunda-feira com a Holanda, em Genebra (19:30).

Na última sessão em Lisboa, a seleção das quinas realizou exercícios com bola e corrida, com ‘sprints’ dos jogadores, nos primeiros minutos.

Nas trocas de bola, Gelson participou com João Mário, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, Mário Rui, Gonçalo Guedes, Manuel Fernandes, Raphael Guerreiro, André Gomes e Adrien Silva.

No outro grupo estavam o capitão Cristiano Ronaldo, José Fonte, Quaresma, Bruno Alves, André Silva, Rolando, João Moutinho, Bernardo Silva, Luís Neto e Cédric Soares.

Os três guarda-redes, Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, trabalharam à parte.

Dos convocados iniciais saíram Fábio Coentrão e Rúben Dias, por lesão, e substituídos por Mário Rui e Luís Neto, e, depois, William Carvalho, que o selecionador entendeu não substituir.

Ainda hoje, o selecionador Fernando Santos dará a habitual conferência de imprensa antes dos jogos e às 14:30 a equipa segue viagem para Zurique.

Os jogos com Egito e Holanda serão os últimos particulares antes de Fernando Santos divulgar os convocados para o Mundial2018.

Depois destes, Portugal já tem agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

A seleção das quinas integra o grupo B do Mundial2018, na Rússia, que decorrerá de 14 de junho a 15 de julho, com a Espanha, Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.