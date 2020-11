A jogar fora, o Gil Vicente desperdiçou dois penáltis na primeira parte, por Talocha e Lucas Mineiro, ambos defendidos pelo guarda-redes Daniel, mas acabou por chegar ao intervalo a vencer, com um golo de Rodrigão, aos 45+5.

Na segunda parte, o Nacional chegou ao empate aos 57, com um golo de Camacho, e deu a volta ao marcador por intermédio de Brian Rochez, aos 90+3.

Com este resultado, o Nacional regressa às vitórias, conseguindo o primeiro triunfo da época em casa, e está em sétimo, com 10 pontos, enquanto o Gil Vicente somou a quatro derrota consecutiva e está em 16.º, com cinco.