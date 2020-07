A equipa de Barcelos enviou o treinador adjunto Mário Nunes, justificando a decisão com o facto de Vitor Oliveira ter sido levado “para debaixo dos chuveiros na comemoração da vitória que garantiu a manutenção, estando este completamente encharcado”.

O Conselho de Disciplina acabou por multar o Gil Vicente por incumprimento do artigo 91, nº.1, alínea c, do regulamento de competições, que define que a flash-interview “tem a participação obrigatória de dois elementos de cada equipa, designadamente, o treinador principal e um jogador”.

O Gil Vicente venceu na quinta-feira na visita ao Vitória de Guimarães, por 2-1, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa de Barcelos a marcar dois golos nos descontos e a garantir a manutenção.