O colombiano Juan Calero, aos 68 minutos, e o brasileiro Élder Santana, aos 78, assinaram os tentos dos gilistas, que passam a somar 40 pontos, mais 10 do que Vitória de Guimarães (30) e Estoril Praia (30), sexto e sétimo colocados, respetivamente, que ainda não jogaram nesta ronda.

A formação gilista está provisoriamente a um ponto do quarto classificado, Sporting de Braga (41 pontos), que no domingo visita o Tondela, enquanto o Belenenses SAD segue no 18.º e último posto, com 15.