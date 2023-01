Rafael Martins (46 minutos) deu vantagem aos lisboetas, mas o Gil Vicente deu a volta ao marcador com dois golos de Fran Navarro (50 e 62) e um de Vítor Carvalho (54), somando, pela primeira vez esta temporada, duas vitórias seguidas no campeonato.

Os barcelenses subiram ao 14.º posto, com 18 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção, enquanto o Casa Pia, que não vence há três jogos, segue no quinto lugar, com 27.