Em Barcelos, o Gil Vicente marcou por intermédio do espanhol Fran Navarro, aos 23 e 53 minutos, e pelo francês Leautey, aos 75, enquanto o angolano Nelson da Luz, aos 79, e o inglês Marcus Edwards, aos 87, de grande penalidade, apontaram os golos do Vitória da Guimarães.

Com este triunfo, o Gil Vicente aproveitou as derrotas de Estoril Praia e Portimonense e sobe ao quinto lugar do campeonato, que garante um lugar europeu, com 26 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães está em oitavo, com 23.