A ginasta Filipa Martins, a primeira portuguesa a disputar a final do concurso completo ('all around') em Jogos Olímpicos, anunciou hoje o final da carreira, em publicação no Instagram.

"Chegou ao fim uma das mais lindas fases da minha vida. Uma linda história desportiva. Agora, é hora de novas aventuras e planear um futuro lindo", revelou Filipa Martins, desvendando ainda que pretende agora acabar o mestrado em Treino Desportivo e, mais tarde, ser treinadora. A portuense, de 28 anos, fez história nos Jogos de Paris2024, ao ser 20.ª na final ‘all around’ de ginástica artística, na qual foi a primeira portuguesa a se qualificar, em prova ganha pela norte-americana Simone Biles, campeã olímpica pela segunda vez.