A 102.ª edição do Giro d’Italia arranca no próximo sábado, dia 11 de maio, com contrarrelógio individual de 8,2 km em Bologna, que inclui a ascensão ao Santuário della Madonna di San Luca.

A primeira das três Grandes Voltas da temporada (que inclui o Tour de France e a Vuelta a España) arranca precisamente da cidade onde terminou a primeira edição (Milão-Bolonha), a 13 de maio de 1909. Esta prova foi criada à imagem da Volta à França por um órgão de comunicação social desportivo (La Gazzetta dello Sport) com o intuito de aumentar as vendas e rivalizar com o Corriere della Sera, que arrancara com a organização da Volta à Itália em automóvel e se preparava para ficar com as “duas rodas”.

A “Corsa Rosa”, Volta a Itália em bicicleta, que atribui a “Maglia Rosa”, camisola rosa (cor da qual são tingidas as páginas do jornal italiano), termina a 2 de junho, em Verona, após um contrarrelógio individual de 15,6 km. Pelo meio, 21 etapas, três dias de descanso, três contrarrelógios individuais e sete chegadas em alto, na montanha.

O “Cima Coppi”, o ponto mais alto da edição 2019, é o Passo de Gavia, a 2.619 m de altitude, durante 16.ª etapa, na qual está prevista ainda a passagem pelo Montinolo. A etapa mais longa surge no dia 26 de maio, na ligação entre Ivrea a Como: 237 km.

Dividido em dois, o percurso deste ano está desenhado nos primeiros 12 dias para os sprinters, enquanto nos últimos 9 dias endurece para entrarem em cena os trepadores.