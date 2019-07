Susana Ribeiro, melhor golfista portuguesa de sempre, três vezes campeã nacional a nível profissional (outras tantas como amadora), Leonor Bessa, atual campeã nacional de profissionais (duas vezes campeã nacional amadora), Leonor Medeiros, 16 anos e Sofia Barroso Sá, 15, respetivamente, campeã e vice-campeã nacional amadora, vão entrar para a história do golfe nacional como sendo as primeiras mulheres a competirem na Taça Manuel Agrellos.

Esta é uma das novidades da Ryder’s Cup à portuguesa, que coloca em confronto as seleções nacionais da Federação Portuguesa de Golfe e da PGA de Portugal e que decorre nos dias 2 e 3 de julho, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

À 7ª edição as duas seleções que representam, de um lado os amadores a caminho da profissionalização, do outro, o alto rendimento, vão contar, pela primeira vez, com jogadoras integradas em equipas mistas. Uma inclusão que por si só constitui uma “medida revolucionária”, define a organização do evento. Pois no golfe “existe a Ryder Cup (masculina) e a Solheim Cup (feminina) que não se misturam”, salientam em comunicado, ressalvando, no entanto, que o GolfSixes Cascais, do European Tour contou, este ano, com “equipas femininas, mas em confronto direto com conjuntos masculinos”.

A “intenção e a vontade” de abrir nesta prova as portas do green às senhoras não é de agora. “Esteve sempre presente. Felizmente este ano conseguimos reunir as condições necessárias para termos quatro jogadoras disponíveis nesta data”, assegurou José Correia, presidente da PGA de Portugal, associação que representa os jogadores profissionais. “Atualmente temos jogadoras a competir internacionalmente em circuitos profissionais. Compete-nos dar continuidade a esse processo e abrir perspectivas de carreira às amadoras”, reforçou Nelson Ribeiro, selecionador nacional.