O português Ricardo Melo Gouveia fez hoje o par do campo (72 pancadas) na terceira volta do Commercial Bank Qatar Masters, torneio do circuito europeu de golfe, e caiu para o 58.º lugar.

Foi a pior volta do golfista português na prova no Qatar, com um ‘birdie’ (uma pancada abaixo do par) e um ‘bogey’ (uma acima), depois de no primeiro dia ter marcado 71 ‘shots’ e no segundo 68, que o deixavam, então, na 35.ª posição. O português totaliza 211 pancadas (cinco abaixo do par), seguindo no 58.º posto, junto a mais sete golfistas. O torneio é liderado em igualdade de pancadas pelos ingleses Eddie Pepperell e Oliver Fisher, ambos com 200 (16 abaixo do par).