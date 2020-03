O Eintracht Frankfurt, com um golo do internacional português André Silva, confirmou hoje o apuramento para as meias-finais da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer (2-0) na receção ao Werder Bremen, assim como o Bayer Leverkusen.

O avançado luso inaugurou o marcador no período de descontos da primeira parte (45+6), de grande penalidade, uma vantagem ampliada pelo japonês Kamada (60), antes de Gonçalo Paciência ter rendido o compatriota já nos intantes finais (90). Os anfitriões terminaram o jogo com menos um elemento, face ao vermelho direto exibido ao sérvio Filip Kostic (90+1). Já o Union Berlim esteve perto de garantir o apuramento na BayArena, mas a expulsão de Christopher Lenz (71), quando os forasteiros já venciam desde o minuto 39, com um tento de Ingvartsen, teve consequências para o desfecho vitorioso Bayer Leverkusen (3-1). Karim Bellarabi (72), Arranguiz (86) e Moussa Diaby (90+1) operaram a reviravolta e confirmaram a presença do Bayer Leverkusen nas meias-finais, fase em que já está o Bayern Munique e o Saarbrucken, do quarto escalão. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.