Um golo de André Silva garantiu a vitória do Sevilha na receção ao Vilanovense, por 1-0, e a passagem da equipa andaluz aos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol.

O internacional português, que seria substituído pelo francês Ben Yedder, aos 66 minutos, marcou aos 49 minutos, na recarga a um penálti por si cobrado, golo que valeu a passagem à eliminatória, visto que na primeira mão se tinha verificado um ‘nulo’ em casa do Vilanovense, equipa que milita na II Liga B de Espanha.

O Celta, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, ficou pelo caminho, ao perder por 2-0, em San Sébastián, frente à Real Sociedad, depois do empate a um golo em Vigo.

Quem não teve dificuldades em resolver a eliminatória em casa foi o Villarreal, que depois do empate a três golos em Almeria, na primeira mão, goleou por oito golos sem resposta a equipa da II Liga espanhola.

Por seu lado, o FC Barcelona, detentor do título, recebeu e venceu a Cultural Leonesa por 4-1, com dois tentos de Denis Suárez, um de Munir e outro de Malcol, depois de já te vencido em casa do adversário do terceiro escalão por 1-0.

O internacional português Nelson Semedo foi titular, sendo substituído pelo francês Clement Lenglet, aos 62 minutos.

Facilidades não teve, propriamente, o Valladolid, que esta época subiu à I Liga espanhola, para eliminar o Maiorca, da II Liga, ao marcar o golo da vitória, por 2-1, aos 88 minutos, pelo avançado italiano Daniele Verde, repetindo o resultado obtido nas Ilhas Baleares e seguindo em frente na prova.