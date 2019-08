Com esta vitória pela margem mínima, o Moreirense chegou aos sete pontos e igualou provisoriamente Sporting e Famalicão no topo da Liga, enquanto o Portimonense é 11.º com quatro pontos.

Vítor Campelos e António Folha mantiveram o mesmo 'onze' que utilizaram na última jornada, na qual os minhotos empataram a zero no terreno do Vitória de Setúbal e os algarvios perderam por 3-1 na receção ao Sporting.

O golo surgiu cedo e marcou toda uma primeira parte pouco acutilante. Iago Santos assinou o 1-0, aos sete minutos, após cruzamento da esquerda, ao cabecear de formas assertiva para o fundo das redes.

O Moreirense tentou chegar ao segundo com um livre de Pedro Nuno que sobrou para Sérgio Abreu, mas o cabeceamento saiu torto e a bola pela linha de fundo (21 minutos).

O Portimonense demorou a reagir, mas acabou por protagonizar um final de primeira parte aflitivo ao Moreirense, com várias jogadas de perigo, tendo a principal tido como 'salvador' Fábio Pacheco. Cevallos rematou forte com Pasinato batido e teve de ser o médio a dar o corpo à bola para evitar o empate (45 minutos).