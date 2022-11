João Félix voltou a não integrar a equipa titular, mas ‘saltou’ do banco de suplentes aos 66 minutos, para o lugar do belga Yannick Carrasco, e marcou o golo dos ‘colchoneros’ pouco depois, aos 78, após assistência do francês Lemar, que tinha substituído o compatriota Griezmann, aos 73.

O golo do jogador português limitou-se a minimizar os danos, uma vez que os visitantes tinham inaugurado o marcador aos 62 minutos, por intermédio de Darder, mesmo tendo atuado desde os 28 com menos um elemento, devido à expulsão do uruguaio Leandro Cabrera.

A formação orientada pelo argentino Diego Simeone completou o quarto jogo seguido sem vencer, em todas as competições, cinco dias após ter sido eliminada das provas europeias, ao perder por 2-1 na visita ao FC Porto, em encontro do grupo B da Liga dos Campeões, conquistado pelos ‘dragões’.

O Atlético de Madrid manteve-se no terceiro lugar, atrás de FC Barcelona e Real Madrid, mas poderá ainda hoje ser ultrapassado por Bétis e Real Sociedad, que têm menos um e dois pontos, respetivamente, e recebem o Valência e o Sevilha.

A 13.ª ronda do campeonato espanhol ficou, até ao momento, marcada pela estreia do treinador português Carlos Carvalhal no comando do Celta de Vigo, com uma derrota por 2-1 na receção ao Osasuna, e pela despedida do histórico defesa-central Gerard Piqué ao estádio Camp Nou.

Piqué, que anunciou na quinta-feira a decisão de terminar a carreira após a paragem para o Mundial2022, aos 35 anos (14 dos quais no ‘Barça’), disputou o último jogo no recinto do Barcelona, que venceu o Almeria por 2-0 e subiu à liderança da prova.

Os catalães passaram a dispor de dois pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, mas o campeão espanhol e europeu pode recuperar o comando do campeonato caso vença na segunda-feira no estádio do Rayo Vallecano, no encontro de encerramento da jornada.