Um golo de Zainadine permitiu hoje ao Marítimo vencer em casa do Desportivo das Aves por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, deixando os insulares provisoriamente no terceiro posto.

O tento do defesa central moçambicano surgiu já no primeiro minuto de descontos, tendo os insulares conseguido segurar a vantagem alcançada.

Com o triunfo, o Marítimo subiu ao terceiro lugar da I Liga, com nove pontos, enquanto os avenses partilham com o Portimonense os dois últimos lugares, com apenas um ponto.