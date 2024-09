Um golo sofrido a 14 segundos do fim afastou hoje a seleção portuguesa de futsal do Mundial2024, após averbar uma derrota por 2-1 diante do Cazaquistão, nos oitavos de final da competição, que decorre no Uzbequistão.

Na reedição da meia-final da última edição, Chingiz Yessenamanov adiantou os cazaques, aos 11 minutos, mas Zicky Té repôs a igualdade, aos 21, antes de Dauren Tursagulov consumar a eliminação da equipa lusa, com um tento aos 40. Portugal, que defendia o título conquistado em 2021, falhou a presença nos quartos de final pela primeira vez desde 2008, enquanto o Cazaquistão vai jogar na próxima fase com o vencedor do duelo entre Argentina, finalista da última edição, e Croácia, que se defrontam na sexta-feira.