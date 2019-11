Numa partida que marcou a estreia de João Carlos Pereira à frente dos ‘estudantes’, os famalicenses entraram a pressionar junto da baliza adversária. Logo aos 13 minutos, a formação da casa teve a primeira oportunidade de perigo. Na sequência do canto, Riccieli desviou de cabeça para o poste.

Ainda assim, e apesar da supremacia do Famalicão, a equipa comandada por João Pedro Sousa só conseguiu chegar ao golo já bem perto do intervalo. Em cima do minuto 45, após um excelente cruzamento de Roderick na direita, Toni Martinez rematou de primeira, sem deixar a bola cair no chão, não dando qualquer hipótese de defesa a Mika.

Na segunda parte manteve-se a tendência, no entanto, aumentaram as situações de perigo junto da baliza da Académica.