O tenista português Gonçalo Oliveira foi hoje eliminado na ronda inaugural do 'challenger' de Andria, no qual perdeu com o francês Ugo Humbert, primeiro pré-designado do torneio, por 7-6 e 6-3.

Gonçalo Oliveira, 284.º na classificação mundial, não conseguiu contrariar o favoritismo de Humbert, 100.º, que resolveu o encontro em uma hora e 23 minutos. O portuense, de 23 anos, continua em prova na variante de pares, na qual disputa, ainda hoje, o acesso à segunda ronda do torneio ao lado do checo Zdenek Kolar.