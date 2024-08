“Gonçalo Ramos sofreu uma entorse ligamentar grave no tornozelo esquerdo, na sexta-feira à noite no jogo Le Havre-Paris Saint-Germain, e necessitará de intervenção cirúrgica nos próximos dias. A sua ausência deverá ser de três meses”, indicou o clube francês.

Os tricampeões gauleses venceram a partida da primeira jornada da Liga francesa no campo do Le Havre, por 4-1, com Gonçalo Ramos a assinar uma assistência no primeiro golo, mas, perto dos 20 minutos, acabou substituído devido a lesão.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Ramos, de 23 anos, foi filmado a abandonar o estádio do Le Havre de muletas e com uma proteção no pé esquerdo.

O avançado fica, assim, fora das opções do selecionador Roberto Martínez para os jogos da Liga das Nações com Croácia e Escócia, no Estádio da Luz, em Lisboa, em 05 e 08 de setembro, com o anúncio dos ‘eleitos’ marcado para 30 de agosto.

Esta será a primeira convocatória de Roberto Martínez após a participação no Euro2024, em que a equipa das ‘quinas’ foi eliminada nos quartos de final pela França.