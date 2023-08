Gonçalo Ramos deixa Benfica e assina pelo Paris-Saint Germain (PSG).

O clube francês anunciou a contratação do avançado português através de um vídeo com a estrela do clube Pauleta.

Nas redes sociais surge o antigo internacional português a contar um pouco da sua história no clube antes de dar as boas-vindas a Gonçalo Ramos, dizendo que “agora é a tua vez”.