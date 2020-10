“O Governo vê com muito bons olhos e acolhe muito entusiasticamente a parceria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com vista a uma candidatura conjunta ao Mundial de 2030″, afirmou à Lusa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD).

João Paulo Rebelo lembrou que o processo de intenção de candidatura, anunciado na quarta-feira pelas duas entidades, “está, neste momento, sob a liderança dos organismos desportivos”.

“O Governo tem estado a acompanhar, mas, nesta fase, cabe ao organismo delinear o plano para atingirem os seus objetivos” referiu João Paulo Rebelo, considerando que a candidatura mostra o “prestígio que a FPF granjeia no exterior”.

O secretário de Estado lembrou que “o país está dotado de estádios de grande nível”, dando como exemplos a realização da final a oito da Liga dos Campeões, em agosto, e da Liga das Nações, em 2019.

“O país tem sido um excelente anfitrião, e este é um projeto que nos mobiliza a todos enquanto país, porque estamos a falar de um campeonato do mundo, a prova mais importante de uma modalidade com a importância do futebol”, referiu.

Na quarta-feira, a FPF e a RFEF assinaram um protocolo de colaboração, com vista a “impulsionar” a candidatura conjunta à organização do Mundial2030.

Os presidentes da FPF, Fernando Gomes, e da RFEF, Luis Rubiales, assinaram o acordo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pouco tempo antes de se iniciar o encontro particular entre as duas seleções ibéricas, que terminou empatado sem golos.

De acordo com a FPF, o encontro entre os dois dirigentes serviu para “reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos”.