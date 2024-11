O Governo distinguiu hoje José Manuel Constantino, a título póstumo, com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, com o ministro Pedro Duarte a destacar “a carreira ímpar” e o legado do antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal.

“O Governo de Portugal deliberou que deve ser dado o justo reconhecimento público a José Manuel Constantino, concedendo, nesta cerimónia, em nome do Estado português e, estou certo, do povo português o Colar de Honra ao Mérito Desportivo que será, a título póstumo, entregue à família de José Manuel Constantino”, revelou o ministro dos Assuntos Parlamentares, durante a Celebração Olímpica, a decorrer em Lisboa. Falecido em 11 de agosto, data da cerimónia de encerramento dos últimos Jogos Olímpicos, Constantino foi presidente do COP entre 2013 e 2024, período em Portugal conseguiu os melhores resultados de sempre, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e mais quatro em Paris2024. O Colar de Honra ao Mérito Desportivo destina-se a altas individualidades e coletividades, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido “por valioso e excecional contributo prestado à causa do desporto e à aproximação desportiva entre os povos”. Referindo-se a José Manuel Constantino como “uma das maiores referências do desporto em Portugal, Pedro Duarte, que tutela o setor, destacou a dedicação, a paixão, as ideias e a capacidade de pensar e concretizar do antigo presidente do organismo, considerando-as “diferenciadoras”. “O seu trabalho de planeamento sábio levou-o a deixar uma marca nos diversos organismos por onde passou. José Manuel Constantino teve uma carreira ímpar […] e verdadeiramente inspiradora”, enalteceu, definindo a sua obra no COP como “extraordinária”. Para o governante, Portugal viu partir “um dos maiores pensadores e concretizadores” na área do desporto nacional. “Mas o seu legado jamais sairá das nossas vidas e da história do nosso país”, acrescentou.