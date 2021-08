Oliveira partiu do 12.º lugar de uma corrida que foi interrompida logo à quarta volta, após um choque entre a KTM do espanhol Dani Pedrosa e a Aprilia do italiano Lorenzo Salvadori, que se incendiaram.

No reatamento, Miguel Oliveira chegou ao 10.º posto, mas foi obrigado a desistir na volta 14 de 27, aparentemente devido a problemas mecânicos no pneu traseiro da sua RC16, a que se somavam as dores na mão direita provocadas pela fissura no pulso sofrida na sequência da queda de sexta-feira.

Jorge Martin, que cumpriu a sexta corrida na categoria rainha - falhou quatro provas este ano, depois de uma violenta queda sofrida em Portimão, que lhe provocou sete fraturas) -, conquistou a primeira vitória da carreira em MotoGP.

O espanhol bateu o compatriota Joan Mir (Suzuki), segundo classificado, por 1,548 segundos e o francês Fábio Quartararo (Yamaha), terceiro, por 9,632, numa prova corrida com piso seco, apesar da ameaça de chuva.

Dani Pedrosa, que esteve envolvido na paragem inicial, acabou em 10.º, neste seu regresso às pistas depois de ter terminado a carreira em 2018, como convidado.

Com estes resultados, Quartararo aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 172 pontos, contra os 132 do francês Johann Zarco (Ducati), que foi sexto classificado.

Miguel Oliveira manteve o sétimo lugar, com 85 pontos.

(Notícia atualizada às 16:09)