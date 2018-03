A equipa do Dongfeng demonstrou uma grande concentração e resiliência ao vencer a New Zealand Herald In Port Race em Auckland, na Nova Zelândia, este sábado. O vento estava muito fraco, irregular e inconstante no porto de Waitemata, o que provocou muitas mudanças de líder durante o decorrer da regata.

O AkzoNobel terminou em segundo lugar, enquanto que os primeiros líderes, o MAPFRE, completou o pódio e assim manteve o primeiro lugar da classificação geral das In Port Race.

"Foi muito complicado, muito difícil", disse o skipper do Dongfeng, Charles Caudrelier, no final da regata. "Tivemos um início terrível, mas aconteceu muita coisa a durante a primeira perna, e nem sempre é bom estar na frente, pois acaba por mostrar-se aos outros onde está o vento. Nós aproveitamos estar atrás para perceber quem tinha vento, e assim aproximarmo-nos os líderes".

A regata começou de uma forma espetacular, considerando o vento fraco. O MAPFRE posicionou-se bem a sotavento da frota, e foi primeiro a cruzar a linha, com o Scallywag de David Witt à frente de um grande grupo que se juntou perto do pino.

Mas na verdade, era o Team Brunel que estava a causar a acumulação no pino, o que fez com que três barcos estivessem fora da linha de partida, Dongfeng, Turn the Tide on Plastic e o AkzoNobel, tiveram que largar bem atrás do grupo da frente. Isso deixou o MAPFRE e o Scallywag como líderes iniciais, no que parecia ser uma perna de um só bordo.