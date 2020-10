Os ‘grandes’, entre os quais o atual campeão e detentor do troféu, FC Porto, vão disputar os jogos no fim de semana de 21 e 22 de novembro como visitantes, no terreno dos clubes das divisões inferiores.

Mafra e Desportivo de Chaves são as ausências entre emblemas da II Liga, depois de terem sido eliminados por Fontinhas e Sporting de Espinho, ambos do Campeonato de Portugal, respetivamente.

No sorteio, que vai ser realizado por ‘streaming’, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, estão também certos três clubes dos campeonatos distritais, casos de Monção, Vilar Perdizes e Limianos.

Ainda com cinco jogos por disputar da segunda ronda, entre os quais as visitas do Académico de Viseu ao Vitória de Setúbal e do Varzim ao Rebordelo, ambas previstas para 28 de outubro, é também garantida a presença, na terceira eliminatória, de 29 clubes do Campeonato de Portugal.