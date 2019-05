O lateral esquerdo Grimaldo fez cinco jogos na Liga Europa e no único jogo em que foi suplente utilizado marcou um dos golos na vitória frente ao Dínamo Zagreb, por 3-0, após prolongamento.

O Chelsea, que venceu na final o Arsenal por 4-1, conta com oito jogadores no grupo escolhido pela UEFA, seguido do Eintracht Frankfurt, com cinco, do Arsenal, com três, e do Benfica, com dois.

Lista de 18 futebolistas escolhidos pelo painel técnico da UEFA:

- Guarda-redes: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt/Ale) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea/Ing).

- Defesas: Alex Grimaldo (Benfica), Sead Kolašinac (Arsenal/Ing), Laurent Koscielny (Arsenal/Ing), David Luiz (Chelsea/Ing), César Azpilicueta (Chelsea/Ing) e Danny da Costa (Eintracht Frankfurt).

- Médios: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt/Ale), Filip Kostić (Eintracht Frankfurt/Ale), Jorginho (Chelsea/Ing) e N'Golo Kanté (Chelsea/Ing).

- Avançados: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Olivier Giroud (Chelsea/Ing), Luka Jović (Eintracht Frankfurt), João Félix (Benfica/Ing), Pedro Rodriguez (Chelsea/Ing) e Eden Hazard (Chelsea/Ing).