Adán, habitual titular da baliza ‘leonina’, juntou-se na lista de lesionados ao médio uruguaio Manuel Ugarte, que na quinta-feira tinha efetuado apenas tratamento e hoje treinou de forma condicionada, sob a orientação do treinador Rúben Amorim.

A lesão do guarda-redes é anunciada pelo Sporting na véspera de defrontar os ingleses do Wolverhampton, treinados pelo português Bruno Lage, no sábado, no Estádio Algarve, em jogo com início às 18:45, o último de preparação antes da estreia na I Liga, no estádio do Sporting de Braga, em 07 de agosto.

Na quinta-feira, o clube de Alvalade anunciou que o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste integrou o treino do plantel sportinguista, depois de ter estado afastado dos trabalhos desde o início de julho e falhado todos os encontros de pré-época, devido a uma entorse no tornozelo direito.