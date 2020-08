Para os atletas que chegaram, Gustavo Assunção diz que é necessário apresentar a mística do clube, bem como "transmitir o significado dos adeptos".

"É importante saberem isso também. São o nosso jogador número 12. Quando precisamos, eles vêm e apoiam no estádio, quando precisam também 'apertam'", frisou.

Gustavo explicou ainda aos novos jogadores que Famalicão "é uma cidade familiar", e deu garantias de que "vão ser muito bem-vindos, tanto pelo restante plantel como pelos adeptos".

O jogador falou ainda do irmão, também ele com contrato profissional com o Famalicão, mas a jogar na equipa de sub-17.

"O João é um jogador como eu. Dizem até que é melhor que eu. Joga bem, na mesma posição que eu, joga um bocadinho mais à frente, também pode fazer a lateral -ireita. É completinho", descreveu Gustavo, desejando ainda que o treinador João Pedro Sousa o chame para treinar com o grupo principal.