10 de julho de 2016. Um mês depois do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o país voltou a celebrar-se. 30 dias depois da data oficial para se erguer a bandeira, o pontapé inesperado de Eder no Stade de France, já em período de prolongamento, fez disparar a portugalidade nos quatro cantos do mundo.

Há quatro anos, aconteceu o dia mais importante da história do futebol nacional: Portugal venceu França na final do Euro e sagrou-se campeão europeu. Relembramo-lo como se cada um de nós não tivesse visto o golo um número incontável de vezes, número abstrato a que hoje vão ser adicionadas umas tantas outras visualizações absolutamente inevitáveis. Por aqui, não podíamos - nem queríamos - fugir ao tema e por isso recordamos a série produzida pelo SAPO24, "Chegámos lá, Cambada" que ao longo de oito episódios conta a história de 30 anos da seleção, do pontapé de Carlos Manuel, em Estugarda, ao golo do Eder, em Paris, que nos deu a vitória no Euro 2016.

Começamos pelo último episódio porque dias não são dias e hoje é a taça que merece ser relembrada.