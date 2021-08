As duas vitórias sobre o Spartak Moscovo (2-0 e 2-0), na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, e frente ao Moreirense (2-1) e Arouca (2-0) para o campeonato português colocam o atual arranque de época do SL Benfica entre os melhores das últimas décadas.

É preciso recuar quatro anos, até à temporada 2017/18, a terceira época de Rui Vitória ao comando do clube da Luz, para voltarmos a ver os encarnados vencerem os quatro primeiros encontros oficiais da época. Então, as vítimas foram o Vitória Sport Clube (3-1), para a Supertaça Cândido de Oliveira, o Sporting de Braga (3-1), o GD Chaves (0-1) e o Belenenses (5-0).

No entanto, é importante ressalvar que essa não é uma época de boa memória para os benfiquistas. As águias não venceram qualquer título além da Supertaça e teve uma das piores prestações da história da Champions com seis derrotas em seis jogos, de onde sobressai o pesadelo de Basileia, quando os encarnados foram goleados por 5-0 na Suíça.

E se o intervalo de quatro anos não é suficiente para impressionar, é importante sublinhar que é apenas a quinta vez em 57 anos que o Benfica consegue vencer os primeiros quatro jogos da época. Para além de Jesus e Vitória, conseguiram também o feito Jesualdo Ferreira (2002/03) e Sven-Göran Eriksson (1982/83 e 1983/84).