É provavelmente difícil de imaginar que exista um jogador com maior pontuação que Erling Haaland na corrida à Bota de Ouro, competição que premeia o jogador com mais golos nos campeonatos europeus, de acordo com o coeficiente de dificuldade do mesmo. Afinal de contas, o gigante norueguês já leva 15 golos marcados em 10 jogos disputados na Premier League, cuja pontuação, devido ao nível da liga, é multiplicada por dois.

No entanto, o avançado do Manchester City não lidera a corrida ao prémio, ocupando neste momento o segundo lugar. Quem suplanta Haaland? O veterano norueguês Amahl Pellegrino, do Bodo/Glimt, que soma já 23 golos em 23 jogos na Eliteserien.

Apesar do coeficiente da liga norueguesa ser menor do que a da liga inglesa - apenas 1.5 pontos -, a pontuação de Pellegrino, natural da Tanzânia, é de 34.5 pontos, acima dos 30 de Haaland.

O facto de já terem sido disputadas 26 jornadas na Eliteserien deverá ser a razão para três lugares do top 10 da Bota de Ouro serem ocupados por jogadores desta liga, curiosamente também noruegueses. Ole Saeter, do Rosenborg, e Tobias Heintz, do Sarpsborg 08, somam ambos 14 golos e, por consequência, 21 pontos.

Dos principais campeonatos europeus, para além de Haaland, surgem mais três nomes, todos com o mesmo número de golos: Robert Lewandowski, Neymar Jr. e Harry Kane. O polaco, vencedor das duas últimas Botas de Ouro, já marcou nove golos ao serviço do FC Barcelona, ocupando atualmente a 10.ª posição, assim como o avançado brasileiro do Paris Saint-Germain e o ponta de lança inglês do Tottenham, todos com 18 pontos.