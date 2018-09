O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, e aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato do mundo, após 14 provas.

Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017, cumpriu as 53 voltas ao circuito italiano em 1:16.54,484 horas, à frente dos finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari), que partiu da ‘pole position’, e Valtteri Bottas (Mercedes), segundo e terceiro classificados, a 8,705 e 14,066 segundos, respetivamente.

Com o sexto triunfo no ano e quinto em Monza, o britânico, que arrancou da terceira posição da grelha de partida, soma 256 pontos, mais 30 do que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou no quarto lugar, depois de ter sido relegado para a 18.ª posição na primeira volta na sequência de um toque com Hamilton.

Na classificação de construtores, a Mercedes lidera com 415 pontos, seguida da Ferrari, que conta 390, e da Red Bull, com 248.