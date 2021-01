Por Harden, que cumpria a nona temporada consecutiva em Houston, os Rockets recebem Victor Oladipo (Indiana Pacers), Dante Exum (Cleveland Cavaliers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets) e ainda oito escolhas do ‘draft’, entre 2021 e 2027.

Por seu lado, os Cavaliers ficam com Jarrett Allen e Taurean Prince (ambos ex-Nets), enquanto os Pacers reforçam-se com Caris LeVert (Nets) e uma segunda escolha do ‘draft’.

Desta forma, os Nets, comandados pelo estreante canadiano Steve Nash, ficam com um ‘trio de ouro’ (Harden, Durant e Irving), mas perdem profundidade, com a saída de Allen, Prince e LeVert, sendo que Spencer Dinwiddie tem uma lesão para meses.

O ‘cinco’ poderá ser complementado com Joe Harris e DeAndre Jordan, enquanto os principais suplentes são agora Landry Shamet, Timothe Luwawu-Cabarrot e Jeff Green.

Harden, melhor marcador da NBA nas últimas três épocas, tem médias de carreira de 25,2 pontos, 5,3 ressaltos e 6,3 assistências, sendo que, nos Nets, reencontra Durant, com o qual jogou nos Oklahoma City Thunder de 2009/10 a 2011/12.

Nos Rockets, Oladipo será o substituto de Harden, os ‘Cavs’ reforçam a rotação com Allen e Prince e os Pacers ficam com LeVert em vez de Oladipo.