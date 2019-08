Depois do empate na ronda inaugural na receção ao Hertha de Berlim (2-2), o internacional pela Polónia inaugurou o marcador aos 20 minutos, de grande penalidade, e completou ‘hat-trick’ na segunda parte, aos 50 e 75, um dia depois de confirmada a saída do português Renato Sanches para o Lille, de França.

Na deslocação a Dusseldorf, o Bayer Leverkusen garantiu a segunda vitória na prova (3-1), ainda dentro dos primeiros 45 minutos, graças a um golo na própria baliza de Baker (06) e outros dois apontados por Aranguiz (33) e Karim Ballarabi (39). Alfredo Morales (82) fez o tento de honra da formação da casa.

O Friburgo, que também já contabiliza seis pontos, depois de hoje ter vencido por 3-1, em casa, de umas das três equipas regressadas ao principal escalão, o Paderborn, que até se colocou em vantagem através de Streli Mamba (03).

Leverkusen e Friburgo mantêm-se assim no topo da tabela, juntamente com o Borussia Dortmund, que na sexta-feira venceu no terreno do Colónia, por 3-1.