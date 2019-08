O Leipzig, adversário do Benfica no grupo G da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje vencer fora o Borussia Mönchengladbach 3-1, isolando-se provisoriamente no comando do campeonato alemão, à terceira jornada.

Timo Werner, com um 'hat-trick', foi o herói do encontro, primeiro quando, aos 38 minutos, inaugurou o marcador na cara do guarda-redes e depois, aos 47, ao 'roubar' uma bola no ataque e galgar metros entre contrários até 'bisar'. Aos 90+1, o avançado suíço Breel-Donald Embolo ainda reduziu, de cabeça, correspondendo a um livre na direita, contudo, o Leipzig não vacilou e Werner, aos 90+4, sentenciou, aproveitando um deficiente corte de cabeça adversário para se isolar e atirar a contar. Com este resultado, o Leipzig ficou só na liderança da Liga alemã, contudo o Borussia Dortmund, Freiburgo, Wolfsburgo e Bayer Leverkusen ainda o podem igualar, caso vençam também nesta ronda.