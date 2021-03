O chef Henrique Sá Pessoa, uma "viciado em basquetebol" que conta com duas estrelas Michelin no seu restaurante Alma, é o convidado de mais um episódio do Bola ao Ar.

Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia: No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis recebem um convidado muito especial: o chef Henrique Sá Pessoa veio falar-nos de como foi jogar basquetebol nos EUA, da sua paixão pelo Michael Jordan e da refeição que gostava de cozinhar para o LeBron James. Para além disso, tivemos ainda tempo para a sempre especial rubrica Wanna Bet, apoiada pelos nossos amigos da Betano, e para um correio do ouvinte com uma pergunta polémica. Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

