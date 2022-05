No encontro do título, os dois amigos de longa data, que nos últimos 12 meses conquistaram oito títulos ‘challenger’, escreveram mais uma página na história do ténis.

No ‘court’ central do Clube de Ténis do Estoril, a melhor dupla portuguesa da atualidade impôs-se ao duo sueco-argentino com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e três minutos.

O argentino Máximo González e o sueco André Göransson, dupla responsável pela eliminação do português João Sousa e do uruguaio Pablo Cuevas nos quartos de final, foram os adversários dos portugueses.

Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos nascidos em 1997, receberam um ‘wild card’ da organização para disputar o quadro principal e, na sua estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP, tornaram-se nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares do Estoril Open.

No final da partida, em pleno court, a dupla que "espera que isto seja só o começo", agradeceu a presença nas bancadas do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que comprou bilhete.

"Feliz dia da mãe a toda a gente, e em especial à minha", acrescentou Francisco Cabral visivelmente emocionado.