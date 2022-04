Este é um dia que Marcelo nunca mais irá esquecer. O lateral esquerdo brasileiro venceu este sábado a liga espanhola com o Real Madrid e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados pelos Merengues.

Os madrilenos derrotaram os catalães dos Espanyol por 4-0 e Marcelo foi peça-chave ao assistir o compatriota Rodrygo para o primeiro golo do jogo. O extremo canarinho viria depois a bisar na partida, seguindo-se golos de Asensio e Benzema.

O anterior recorde títulos era detido por Francisco Gento, lenda do clube, que envergou a camisola Blanca entre 1953 e 1971, período em que venceu seis Ligas dos Campeões.

Marcelo, formado no Fluminense, chegou a Espanha com 18 anos e nunca mais saiu da capital espanhola. Em 16 épocas venceu quatro Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos do Mundo de Clubes, três Supertaças Europeia, seis campeonatos espanhóis, cinco Supertaças de Espanha e duas Taças do Rei.

E pode não ficar por aqui, uma vez que o Real Madrid ainda está a disputar a Liga dos Campeões.